Токио, 16 декабря, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ продлятся 16 декабря в Токио, куда российский лидер прибыл из японского Нагато, сообщает телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По итогам переговоров в Токио планируется подписать ряд совместных документов. Встреча в расширенном составе пройдет в формате рабочего завтрака., в ней примут участие представители крупного бизнеса России и Японии.

Также лидеры страны выступят на российско-японском бизнес-форуме, организованном Японской федерацией бизнеса (Кэйданрэн) и российскими предпринимательскими объединениями. После форума Путин и Абэ посетят центр дзюдо «Кодокан».

Напомним, накануне прошли двусторонние переговоры Абэ и Путина в Нагато (префектура Ямагути) — городе, где родился японский премьер-министр. В Нагато Путин прилетел утром 15 декабря.

По итогам первого дня официального визита Путина в Японию лидеры двух стран обменялись подарками. Российский лидер вручил Абэ угольный самовар 1870 года выпуска из меди и дерева, а также картину художника Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском».

Подарок Абэ был более символичным и дешевым. Японский премьер вручил Путину репродукцию 6-метровой картины «Прибытие Путятина» в японском стиле на специальной бумаге. Картина выглядит как свиток пергамента, но изготовлена при помощи новейшей технологии — специального лазерного принтера.

Оригинал этой картины, посвященной визиту русского адмирала Евфимия Путятина в Японию в 1853 году, считается культурной ценностью государственного значения Японии. Она была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Результатом дипломатической миссии Путятина стало заключение первого русско-японского договора, называемого Симодским (по названию города, где проходили переговоры между Путятиным и японским чиновником Тосиакири Кавадзи.