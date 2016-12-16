США, 16 декабря, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения России в кибератаках в пользу победителя выборов в США со стороны пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, назвал его «глупым парнем».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Выступая перед сторонниками в городе Херши (штат Пенсильвания), Трамп сказал, что не знает, разговаривал ли вообще этот «глупый парень» Джош Эрнест с президентом США Бараком Обамой. «Иметь правильного пресс-секретаря очень важно, потому что он (Эрнест) очень плох в плане подачи информации», — цитирует Трампа телеканал NBC.

Избранный президент добавил, что Эрнест и позитивную вещь может сообщить так, что она будет плохо звучать. Например, о том, что полностью уничтожено «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», и это будет звучать плохо, пояснил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома, говоря о «российских хакерах», якобы атаковавших компьютерные системы избирательного штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и системы, связанные с проведением выборов, заявил, что Трамп знал об этой «подозрительной активности».