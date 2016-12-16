Владивосток, 16 декабря, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» собирается взять кредит в размере 1,5 миллиарда рублей. Главный истопник Приморья, сотрудники которого пытаются добиться от губернатора Владимира Миклушевского увольнения гендиректора Алёны Григорьевой, рассчитывает расплатиться с банком за несколько лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На сайте государственных закупок размещена открытая заявка на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом до 1,5 миллиарда рублей, заключить договор руководство «Примтеплоэнерго» готово на 36 месяцев.

Главный истопник Приморского края планирует получить кредит под ставку не выше 16% годовых. Исходя из этих расчётов, заказчик определил максимальную цену контракта в размере почти 713 миллионов рублей.

Рассмотрение заявок запланировано на 22 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях сотрудники «Примтеплоэнерго» со всего края отправили губернатору Владимиру Миклушевского обращение, в котором потребовали уволить с должности генерального директора Алёну Григорьеву на основании утраты доверия. Свыше 20 коллективов в один голос твердят о том, что на предприятии постоянно задерживается зарплата, растут долги перед поставщиками, ветшает производственная база.

Тем временем сама Григорьева, по словам тружеников, вышеперечисленные проблемы считает несерьёзными, а за зарплатой отправляет людей к губернатору, главам городов и районов.

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В официальном заявлении представитель прокуратуры Приморского края Елена Телегина сообщила, что по факту нарушения трудовых прав в «Примтеплоэнерго» организована проверка. Жалобы относительно проблемного предприятия поступают как из средств массовой информации, так и в рамках межведомственного взаимодействия.

Сегодня, 16 декабря, стало известно, что «Примтеплоэнерго» задолжало ПАО «ДЭК» 422,5 миллиона рублей, с предприятием намерены расторгнуть договор.