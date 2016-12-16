Киев, 16 декабря, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Парламент Украины может быть досрочно распущен весной будущего года. Полномочия депутатов Верховной рады будут прекращены в связи с тем, что партии не желают продолжать работу в текущем составе, пишет 16 декабря газета «Известия».

European People's Party Юлия Тимошенко

«Большинство фракций в парламенте выступает за роспуск рады. Это произойдет, скорее всего, весной 2017 года», — рассказал изданию высокопоставленный источник в украинской парламенте.

Основным инициатором досрочного роспуска парламента выступает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. С ней солидарны «Оппозиционный блок» и Радикальная партия Олега Ляшко. По мнению экспертов, нынешний правящие партии будут представлены и в новом парламенте, однако отчасти лишатся своих сил.

Источник также отметил, что на текущий момент сильная оппозиционная партия еще не формирована, однако в Раде наметился серьезный раскол. В связи с этим партии, прошедшие порог, будут вынуждены идти на значительные компромиссы, в том числе и по положениям минских соглашений.