Вашингтон, 16 декабря, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в интервью радиостанции NPR заявил, что Вашингтон примет меры в отношении России в связи с якобы «вмешательством Москвы» в президентские выборы в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

По его словам, несомненно то, что меры нужно принимать, когда «правительство какой-либо страны пытается повлиять на объективность наших выборов». США отреагируют на российское вмешательство «в то время и в том месте, которые выберут», сказал уходящий глава Белого дома.

Обама отметил, что что-то из этого ответа можно будет рассказать и предать огласке, что-то — нет. «Господин Путин хорошо осведомлен о моих чувствах по этому поводу, потому что я напрямую обсуждал с ним это», — пояснил глава Белого дома.

Организованные Москвой кибератаки, по его мнению, явно оказали большее влияние на предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, создав для нее проблем больше, чем для ее соперника-республиканца Дональда Трампа.

«Нет сомнений в том, что она способствовала созданию атмосферы, в которой все внимание на протяжении недель, месяцев было сфокусировано на скандале вокруг электронных писем Хиллари, Фонде Клинтонов, политических сплетнях вокруг Национального комитета Демократической партии США», — пояснил Обама.

Напомним, накануне телеканал NBC со ссылкой на источники заявил, что Владимир Путин лично вмешался в ход президентских выборов в США и следил за тем, как использовались украденные у демократов материалы. Якобы это подтвердила разведка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в кибератаках в адрес Москвы «смешной чушью». Ранее ЦРУ обвинило через СМИ Россию во взломе серверов Демократической партии, однако Белый дом признал, что в день выборов повышенной активности хакеров не наблюдалось.