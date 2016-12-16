Якутск, 16 декабря, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Учителя посёлка Тикси Булунского района республики в панике: с переходом на новую систему оплаты труда им понизят зарплаты, некоторым до 1234−3660 рублей. В ответ на их опасения и угрозы уволиться, чиновники рекомендуют сократить штат, в том числе убрать психолога, а причиной снижения зарплат называют отсутствие стажа учителей.

Советская школа

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Педагоги сообщили News.ykt.ru, что из-за перехода на новую систему оплаты труда они с января 2017 года будут получать всего несколько тысяч рублей. Учителя также заявили, что вынуждены уволиться, если администрация района или республиканские власти не примут никаких мер.

«Зарплата молодой учительницы английского без стажа, по расчетам экономиста управления образования Булунского района, будет всего 1234 рубля, — рассказывает директор Тиксинской школы №2 Екатерина Коптелова. — Учитель физкультуры при нагрузке 33 часа в неделю будет получать 3660 рублей в месяц. Подчеркну, что речь идет не об окладе, а именно о заработной плате. Все понимают, каково жить в условиях Крайнего Севера. С такими зарплатами здесь просто невозможно выжить».

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В администрации и управлении образования Булунского района информацию о таком размере зарплат по новой системе оплаты труда подтвердили. Ситуацию объясняют тем, что теперь она будет зависеть от количества учащихся, а их в школе всего 40. «Такая система оплаты труда должна применяться только в больших школах, где учатся сотни детей», — уверена Екатерина Коптелова. По её мнению, образовательное учреждение должно входить в перечень малокомплектных. Не попадание в этот список и стало причиной сокращения зарплат — руководство муниципалитета намерено сэкономить на педагогах из-за дефицита бюджета, говорит директор школы.

Она уже подавала заявку на включение школы в перечень малокомплектных, писала обращения депутатам, в министерство образования республики и в «Народный фронт», а теперь собирается подавать в суд на главу Булунского района. Екатерина Коптелова уверена, что решения, связанные с системой оплаты труда, должна принимать сама школа — это прописано в коллективном договоре. По её словам, сейчас педагоги получают порядка 25 тысяч рублей.

В управлении образования муниципалитета считают, что школе необходимо сократить количество персонала. «Если руководство школы не примет меры по изменению штатного расписания и кадрового состава, то, естественно, зарплаты учителей уменьшатся», — сказала начальник управления образования Булунского района Вероника Федулова.

Глава Булунского района Игорь Кудряшов заявил, что «лишних средств для финансирования школы нет», а директор Тиксинской школы №2 не приняла мер для экономии средств. Например, у нее в штате есть психолог. Низкими зарплаты, по его словам, будут у педагогов без стажа.

«Если руководство школы будет экономить, мы пойдем навстречу, будем изыскивать средства. Они не хотят идти на уступки, стоят в оппозиции. Считают, что у школы должен быть отдельный психолог. Я говорил руководству школы: защищайте свою школу, отстаивайте, чтобы она вошла в перечень малокомплектных. У нас было много предложений — например, сделать заведение филиалом одной из сельских школ. Директор станет тогда завучем, а у учителей останутся прежние зарплаты», — также рассказал глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Булунского района подозревают, что возглавивший после голосования 18 сентября муниципалитет Игорь Кудряшов победил на выборах нечестно. Его соперник, «справедливоросс» Аркадий Алексеев, не ставший главой только потому, что подал документы позже при равном количестве голосов, добивается правды через суд. Он лидировал по итогам голосования, но результат определили итоги одного участка, где 127 голосов почему-то считали 11 часов.

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