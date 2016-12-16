Брюссель, 16 декабря, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Соглашение об ассоциации ЕС и Украины не подразумевает предоставление ей статуса страны-кандидата на вступление в объединение европейских государств, а также не обязывает сделать это в будущем. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ассоциация Украины и ЕС

«Соглашение не предоставляет Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС и не обязывает предоставить такой статус Украине в будущем», — говорится в документе.

Кроме того, лидеры стран ЕС договорились, что соглашение не предполагает предоставление украинской стороне и гарантий коллективной безопасности. Решение лидеров об ассоциации Украина — ЕС должно вступить в силу после того, как будет ратифицировано Нидерландами, в противном случае документ аннулируют.

Европарламентом было принято решение о переносе рассмотрения вопроса о предоставлении Киеву безвизового режима с 1 февраля на 3 апреля 2017 года. Также парламентарии согласовали особый механизм приостановки действия такого режима, затрагивающий не только Украину, но и Грузию.

Механизм одобрили 485 депутатов, против высказались 132, а 21 — воздержался, отмечает RT. В итоге принято решение, что Еврокомиссия или одно из государств ЕС может выступить инициатором приостановки действия безвизового режима сроком на полгода. Это может быть сделано в связи с чрезвычайными обстоятельствами, к примеру, военным конфликтом, либо из-за увеличения потока мигрантов и жителей страны, просящих о предоставлении убежища.