Брюссель, 16 декабря, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге в Брюсселе на полях саммита ЕС заявила, что санкции против России будут продлены на полгода из-за ситуации на Украине, соответствующее политическое решение принято.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По ее словам, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ сообщили о ситуации с точки зрения реализации Минских соглашений. «Мы сообщили, к сожалению, что реализация продвигается медленно, но это единственный фундамент, который у нас есть», — сказала Меркель.

Она пояснила, что прогресс по реализации договоренностей недостаточен для того, чтобы ослабить санкции и принято политическое решение об их продлении на шесть месяцев, это будет «закреплено в соответствующем техническом процессе».

Как передавало ИА REGNUM, лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе 15 декабря договорились о продлении ещё на полгода санкций в отношении России, введённых в связи с ситуацией на Украине. Президент Франции Франсуа Олланд на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Евросоюза заявил, что Украина должна выполнять обязательства по Минским соглашениям так же, как и Россия.