Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2016, 07:00 — ИА Регнум. В ближайшие три года Ростовская область не сможет перейти на бездефицитный бюджет. Так, в 2017 году доходы областной казны составят 139,6 млрд рублей, расходы — 144,4 млрд рублей, дефицит — 4,8 млрд рублей. В сравнении с первоначально утвержденным бюджетом на текущий год показатели бюджета на 2017 год выше по доходам на 9,6% и по расходам на 4,8%. В таком виде главный финансовый документ региона парламентарии утвердили в первом чтении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

К 2019 году доходы составят 149,9 млрд рублей с приростом от уровня 2016 года на 17,7%, расходы — 146,1 млрд рублей, с приростом на 6,1%.

Как отметила заместитель губернатора — министр финансов Лилия Федотова, представляя проект закона о бюджете, параметры дефицита и объем госдолга соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ. Его уровень планируется к 1 января 2020 года в размере 39,2%.

Социально-культурная сфера останется приоритетным направлением расходов. На обеспечение исполнения указов президента РФ в законопроекте предусмотрено в 2017 году — 9,1 млрд рублей и в 2018 году — 8,9 млрд рублей, на 2019 — почти 5 млрд рублей.

В целом на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, спорт и молодежную политику заложено более 2/3 всех расходов. С учетом созданных на реализацию «майских» указов резервов это более 99 млрд рублей, или 68,8% бюджета.

В числе приоритетов инвестиционных расходов — спортивные объекты для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, образовательные объекты и учреждения здравоохранения, сельские дома культуры, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

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Объем всех расходов на инфраструктурные проекты по подготовке мундиаля на 2017 и 2018 годы составляет 8,4 млрд рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию тренировочных площадок в городах Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге (988 млн рублей), обеспечение инфраструктуры стадиона «Ростов-Арена» (более 1,5 млрд рублей на 2017−2018 годы).

Более 850 млн рублей запланировано на завершение строительства и реконструкции 14 муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Расходы на дорожную деятельность, как и в последние пять лет, планируются в рамках дорожного фонда Ростовской области, объем которого на предстоящую трехлетку предусмотрен в размере 40,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Ростовской области на 2016 год изначально был принят в декабре 2015-го. Доходы в первоначальной редакции составляли 127,4 млрд рублей, расходы — 137,8 млрд рублей. Затем поправки в главный финансовый документ региона вносились неоднократно. Согласно последним коррективам, внесенным в октябре, и доходная, и расходная части увеличились на 2,6 млрд рублей.