Пекин, 16 декабря, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, паритетный курс юаня к доллару США на 16 декабря составил 6,9508 юаня за доллар. Таким образом ЦБ КНР вновь ослабил национальную валюту сразу на 219 базисных пунктов. В последний раз подобный курс был зафиксирован в мае 2008 года.

Garykaltbaum.com Китайский юань

В Пекине отказались комментировать ситуацию вокруг стремительно дешевеющего юаня, отметив лишь, что это «естественный и нерегулируемый процесс», пишет «Чжунго жибао».

Ряд экспертов, в том числе китайских, полагает, что, скорее всего, Пекин вновь начал девальвировать национальную валюту, для того чтобы в конце года были зафиксированы положительные экономические показатели, необходимые властям КНР для взаимодействия с иностранными инвесторами.

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 15 декабря паритетный курс юаня к доллару США изменился сразу на 261 базисный пункт. ЦБ КНР понизил курс китайской национальной валюты до отметки 6,9289 юаня за доллар.