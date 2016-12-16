Осло, 16 декабря, 2016, 05:46 — ИА Регнум. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Уле Эйнар Бьорндален высказался в поддержку российских биатлонистов, обвинённых в употреблении допинга, передаёт Sport.de.

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«Для меня они все «чисты», пока не будут дисквалифицированы», — заявил Бьорндален журналистам после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Вместе с тем норвежец отметил, что «если хоть 10% информации о допинге окажется правдой, то это катастрофа». «Но сначала должны быть предъявлены доказательства их вины», — подчеркнул он.

Отметим, ранее французский биатлонист Мартен Фуркад призвал бойкотировать этапы Кубка мира, если Международный союз биатлонистов (IBU) не предпримет санкций в отношении российских спортсменов.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов. Среди фигурирующих в списке спортсменов есть те, кто в настоящее время участвуют в международных состязаниях.