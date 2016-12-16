Брюссель, 16 декабря, 2016, 05:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и 27 других лидеров пока единого Евросоюза подтвердили действие плана переговоров по Brexit, сообщает Reuters 16 декабря.

Isp.org.ro Brexit

«Другие лидеры готовятся к переговорам, и мы к ним готовы. И это правильно», — сообщила Мэй журналистам после совещания с главами европейских государств.

Как и планировалось, переговоры со странами ЕС по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся в марте 2017, и должны занять около двух лет. Главы стран-членов Евросоюза надеются на договор, «основанный на балансе прав и обязанностей», который «поставит точку» в истории с Brexit, и не «не вдохновит других» последовать примеру Соединенного Королевства.

Сообщается, что решение принято несмотря на решение Высшего суда Лондона, признавшего решение по Brexit незаконным, которое оспаривается правительством Терезы Мэй, а также протест Европарламента, возмущенного его «исключением» из переговорного процесса.

Как передавало ИА REGNUM, накануне саммита стран ЕС в Брюсселе председатель Европарламента Мартин Шульц пригрозил «заблокировать» Brexit в ответ на исключение представителей законодательного органа ЕС из переговоров. Похоже, Европарламент услышан не был — как и в случае с другим решением саммита стран ЕС, о продлении переговоров с Турцией, принятым вопреки воле парламентариев.