Бразилиа, 16 декабря, 2016, 03:48 — ИА Регнум. Федеральная прокуратура Бразилии предъявила новые обвинения в коррупции экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве, передаёт телеканал Globo.

Доменико Робусти Тинторетто. Портрет трех юристов и нотариусов. 1623

Следствие полагает, что бывший президент оказывал содействие строительной компании Odebrecht в получении ряда контрактов от государственной нефтяной компании Petrobras, за что все участники преступной схемы получили свыше 22 млн взяток.

Сообщается, что всего обвинения по данному делу выдвинуты против восьми человек, в числе которых экс-министр финансов Антонио Палоцци и бывший глава строительной компании Марселу Одебрехт. Также в деле фигурирует супруга экс-президента Мариза Летисия.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2014 года в рамках крупномасштабной полицейской операции под названием «Автомойка» в компании Petrobras были выявлены схемы отмывания денег, продаж нефтепродуктов по искусственно завышенным ценам, с помощью чего осуществлялся подкуп высших должностных лиц.

Всего по делу проходят более полусотни фигурантов, подавляющее большинство из которых являлись членами правящей коалиции.