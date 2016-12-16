Брюссель, 16 декабря, 2016, 03:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает «никаких вариантов» в вопросе введения дополнительных санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии. Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе в ходе саммита лидеров стран Евросоюза.

ИА REGNUM Меркель

«Детализированной дискуссии не было, но было понятно, что никаких вариантов исключать нельзя», — приводит слова канцлера Германии телеканал RT.

Напомним, ранее в ходе саммита лидеры стран ЕС договорились о продлении ещё на полгода санкций в отношении России, введённых в связи с ситуацией на Украине.

Как сообщила Ангела Меркель, стороны пришли к заключению, что в вопросе выполнения Минских договорённостей «прогресс недостаточен» для того, чтобы можно было говорить об ослаблении санкционных мер.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказал мнение, что введение новых санкций против России не приведёт к разрешению конфликта в Сирии. «Тот, кто считает, что дополнительные санкции в отношении России могут привести к урегулированию драмы в Сирии, в высшей степени наивен», — заявил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини сообщила, что на состоявшемся 12 декабря заседании Совета министров иностранных дел ЕС ни одна из стран не призывала рассмотреть возможность введения санкций против России из-за Сирии.