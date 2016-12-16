Пекин, 16 декабря, 2016, 03:15 — ИА Регнум. Столичная Комиссия здравоохранения и планирования семьи опубликовала специальную памятку жителям Пекина, в которой описываются доступные всем способы защиты органов дыхания. Сегодня, 16 декабря, столицу Китая в очередной раз накрыл густой смог.

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Все учебные заведения Пекина закрыты. Занятия в детских садах, школах и университетах отменены до улучшения экологической обстановки в городе. Власти Пекина призывают горожан отказаться от нахождения на открытом воздухе и пить больше воды — по мнению китайских врачей данная мера поможет сократить пагубное влияние частиц РМ2,5 на органы дыхания, пишет «Сина синьвэнь».

Введен ряд транспортных ограничений: запрещено использование грузового транспорта, легковые автомобили пропускаются в город поочередно, в зависимости от последней цифры номера. Количество муниципального транспорта сокращено на 30%.

Работа всех промышленных предприятий в радиусе 50 км от столицы остановлена. Как и прежде, причинами неблагоприятной экологической ситуации в северных провинциях Китая являются выхлопные газы, работа крупных промышленных предприятий и угольных тепловых электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, синоптики прогнозировали ухудшение экологической обстановки в Пекине, однако столь сильный смог оказался «сюрпризом» даже для профессионалов.