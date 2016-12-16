Владивосток, 16 декабря, 2016, 03:43 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку опубликованных в СМИ сообщений о нарушениях трудовых прав работников «Примтеплоэнерго». Коллективы более 20 филиалов предприятия требуют от губернатора Владимира Миклушевского уволить руководителя краевого государственного унитарного предприятия Алёну Григорьеву: люди сидят без зарплаты, база ветшает, долги перед поставщиками растут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

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Официальный представитель прокуратуры Приморского края Елена Телегина сообщила, что данные о нарушении трудовых прав сотрудников «Примтеплоэнерго» поступают как из средств массовой информации, так и в рамках межведомственного взаимодействия.

«Прокуратура даст оценку соблюдению на предприятии законодательства о труде, в том числе своевременности и полноте оплаты труда работникам ресурсоснабжающей организации. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер реагирования», — добавила представитель ведомства.

В Федерации профсоюзов Приморского края уточнили, что накануне, 15 декабря, около 2 часов длилась встреча их лидера Владимира Исакова с генеральным директором «Примтеплоэнерго» Алёной Григорьевой. Подробности встречи общественники не раскрыли, однако заверили, что они находятся в стадии диалога с работодателем.

Сегодня стало известно, что к расторжению договора с «Примтеплоэнерго» готовится ПАО «ДЭК». В понедельник, 12 декабря, в отношении предприятия были введены ограничительные санкции, однако каких-либо шагов по погашению или минимизации задолженности — она уже превышает 442,5 миллиона рублей — не последовало.

По словам заместителя генерального директора «ДЭК» Сергея Хитуна, в «Примтеплоэнерго» наблюдается напряжённая социальная ситуация, которая связана с задержкой зарплаты, сокращениями персонала и крупными долгами перед поставщиками.

«Нестабильная обстановка, вызванная управленческими решениями менеджмента «Примтеплоэнерго», и ограничительные санкции в отношении объектов предприятия, могут негативно сказаться на прохождении отопительного сезона на большей территории Приморского края», — уверен Хитун.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективы «Примтеплоэнерго» поддерживают и другие работники системы тепловой энергетики. Так, ООО «Тепловые сети Находка» тоже обратилось к губернатору Владимиру Миклушевскому с требованием уволить Алёну Григорьеву, при которой взаимоотношения частных теплогенерирующих компаний с КГУП ухудшились до уровня «холодной войны». Официальную позицию относительно ситуации на краевом предприятии Миклушевский до сих пор не озвучил.