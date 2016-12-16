Брюссель, 16 декабря, 2016, 03:03 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на сохранение шанса Турции на членство в Евросоюзе и продолжение переговоров с ближневосточным «соседом» ЕС, передает Associated Press 16 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель и Эрдоган

«Всем известно, что даже если у нас есть очень критические замечания о некоторых событиях в Турции, все-таки, мы с Турцией соседи, и мы хотим сохранить добрые отношения», — заявила Меркель в ходе саммита стран европейского Союза в Брюсселе.

По словам Меркель, в вопросе переговоров с Турцией угрозы — это «неправильный ответ», и сторонам необходимо сохранить «открытое общение».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Европарламент проголосовал за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. Несмотря на то, что решение Европарламента носит рекомендательный характер, оно вызвало резкую реакцию с турецкой стороны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае прекращения переговоров об ассоциации с Евросоюзом Турция разорвет «миграционную сделку» и не будет ограничивать поток беженцев с Ближнего Востока в страны Европы.

Турция ведет переговоры об ассоциации со странами Западной Европы с 1963 года. В 2005 году начались переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. За прошедшие 11 лет ближневосточная страна изменила свое законодательство в соответствии с «европейскими стандартами», предприняты серьезные меры для ассоциации с европейским рынком, однако к конкретным результатам данные меры не привели.

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