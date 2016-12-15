Москва, 16 декабря, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Российскими военными в Сирии 15 декабря было проведено три акции по раздаче гуманитарных грузов мирным жителям. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России «Россия с вами!»

Сообщается, что в пунктах временного размещения в кварталах Шейх-Максуд и Аль-Махаледж города Алеппо было передано в общей сложности 11 тонн гуманитарной помои, в городе Тартус (центре одноимённой провинции) — около одной тонны. Для пострадавших мирных жителей Алеппо также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Читайте также: Посол России разъяснил «обеспокоенному» Борису Джонсону ситуацию в Алеппо

В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё двух населённых пунктов в провинции Латакия. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1057.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 94 вооружённых формирования.

Читайте также: «Часть вышедших из Алеппо боевиков может продолжить свою деятельность»

По данным Центра по примирению, за сутки зафиксировано 17 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Дамаск, Деръа, Хама и Эль-Кунейтра.

В частности, в провинции Дамаск боевиками причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов и стрелкового оружия обстреливались населённые пункты Джаубар, Бузайна, Барза и Кафер-Батна, а также район стадиона Эль-Аббасийин и автомагистраль в районе населённого пункта Дума.

Сообщается, что ВКС России и ВВС Сирии ударов по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении огня и сообщившим в российский или американский центры примирения данные о своём расположении, не наносили.

Читайте также: Нефть, доллар и большая война: Почему все дороги ведут в Алеппо