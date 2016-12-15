Киев, 16 декабря, 2016, 02:32 — ИА Регнум.



Artis Rams ПАСЕ

Депутаты Верховной рады Украины поднимут вопрос об исключении Надежды Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Как сообщил внефракционный депутат Виталий Куприн, вопрос об исключении Надежды Савченко из делегации в ПАСЕ планируется рассмотреть на следующем пленарном заседании Верховной рады. По его словам, проекты соответствующих постановлений уже подготовили депутаты от разных фракций.

Напомним, 15 декабря Надежда Савченко была исключена из фракции «Батькивщина», по спискам которой она была избрана в Верховную раду в 2014 году, отбывая на тот момент тюремное заключение в России за причастность к убийству российских журналистов.

«Жизнь показала, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и «Батькивщины» не совпадают», — прокомментировали во фракции причину данного решения.

Как передавало ИА REGNUM, 7 декабря Надежда Савченко неофициально посетила Минск встречу с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Позднее она сообщила журналистам, что речь на встрече шла об обмене пленными «всех на всех».

Информация об этом послужила поводом для новой критики в адрес Савченко в Киеве, обвинениях депутата в «переговорах с террористами» и «государственной измене». Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия Савченко «не несут пользы ни ей, ни Украине».

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