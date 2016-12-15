Вашингтон, 16 декабря, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Департамент юстиции предъявил гражданину США обвинение в мошенничестве, отмывании денег и помощи Ирану в нарушении санкционного режима, передает Reuters 16 декабря.

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Сообщается, что 44-летний Кеннет Цзун, житель города Анкоридж на Аляске, подозревается в организации ряда мошеннических операций, которые позволили иранским компаниям, находящимся под экономическими санкциями, вывести около $1 млрд из банков Южной Кореи с 2011 по 2014 годы. Денежные средства многократно переводились на счета фиктивных компаний, зарегистрированных в 10 странах мира, в том числе США, ОАЭ, Швейцарии, Германии, Австрии и Италии, после чего «исчезали».

По данным прокуратуры, вознаграждение Цзуна за проведенные финансовые операции составило от 10 до 17 млн. Следователи считают, что у жителя Аляски были сообщники, однако пока Цзун остается единственным подозреваемым по делу. По сумме обвинений Кеннету Цзуну грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до $250 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран находится под действием экономических санкций США и их союзников, включающих запрет на экспорт товаров, услуг и технологий в Иран, а также запрет коммерческих и банковских операций с иранскими компаниями. Вчера продление пакета санкций США в отношении Ирана было одобрено уходящим президентом Бараком Обамой еще на 10 лет вперед.