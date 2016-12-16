Москва, 16 декабря, 2016, 03:37 — ИА Регнум. Успех России в борьбе с терроризмом очевиден только тем, кто обладает достоверной информацией. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявила зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая. Она подчеркнула, что информационная война в отношении РФ является неотъемлемой частью стратегии, которую реализует НАТО.

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«Виртуозность этих информационных атак, которые по-настоящему носят разрушительный характер на самое дороге — гражданское самосознание. Потому что фактически сегодня в объектах посягательства, безусловно, к сожалению, определена Россия. Да, успех России в борьбе с терроризмом очевиден только тем, кто обладает достоверной информацией», — обозначила Яровая.

«Сегодня мир устроен так, что мы можем быть очевидцами очень незначительного количества событий, всё остальное мы узнаём от посредников, — добавила зампредседателя Госдумы РФ. — И это момент истины, когда так называемые репутационные СМИ европейских государств полностью себя дискредитируют. Они фактически являются боевым отрядом НАТО, который сегодня реализует агрессивную политику».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил категорическое несогласие заявлениям о массовых убийствах мирных жителей в Алеппо. По словам Пескова, сообщения о геноциде являются небылицами и не отражают реальности. Напротив, сирийская армия очищает город от террористов.