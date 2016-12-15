Москва, 16 декабря, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение руководства стран Евросоюза об очередном продлении санкций в отношении России.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Лидеры ЕС на полгода продлили санкции против России. Скорее всего, продлили в последний раз, к лету наступит перелом и санкции уйдут в прошлое», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, на саммите лидеров стран Евросоюза 15 декабря была достигнута договорённость о продлении санкций в отношении России. По итогам заседания эту информацию подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.