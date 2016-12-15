Лондон, 16 декабря, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Посол России в Лондоне Александр Яковенко, ранее вызванный в МИД Великобритании, разъяснил главе ведомства Борису Джонсону цели операции по выводу боевиков с семьями из сирийского города Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба посольства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Boris

«Британский министр изложил реакцию официального Лондона на проходящую сейчас успешную гуманитарную операцию в Алеппо. В её рамках тысячи боевиков с семьями вывозятся из города при содействии российских военных и сотрудников Международного Красного Креста на территорию, контролируемую незаконными вооружёнными формированиями», — говорится в сообщении.

Как пояснил российский дипломат, смысл эвакуации заключается «в том, чтобы избежать ненужного кровопролития, а главное, спасти жизни гражданского населения восточного Алеппо, обеспечить к нему гуманитарный доступ». Александр Яковенко подчеркнул, что «операцию освещают около 40 информагентств и телевизионных каналов, включая BBC».

Как передавало ИА REGNUM, освобождение Алеппо от террористов совпало с углублением беспокойства Лондона о судьбе жителей сирийского города. 15 декабря министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил на своей странице в Twitter, что «вызвал послов России и Ирана для того, чтобы выразить глубокое беспокойство по поводу Алеппо». «Критически важно защищать мирных граждан и доставлять помощь», — подчеркнул при этом британский министр.