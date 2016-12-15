Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США продолжили рост после однодневного спада, вызванного повышением ключевой ставки Федеральной резервной системы, передает associated Press 16 декабря.

Восхождение

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 59,71 пункта (0,3%), до 19 852,24 пунктов. Композитный Nasdaq вырос на 20,18 пункта (0,4%), до 5456,85. Индекс S&P 500 вырос на 8,75 пункта (0,4%), до 2262,03. Все три индекса «отыграли» примерно половину вчерашнего спада.

Акции промышленных и добывающих компаний в целом продемонстрировали небольшой рост, но в наибольшей степени выросли акции банков, для которых повышение ставки ФРС США является хорошей новостью, так как позволит получать большую прибыль по кредитам. Так, акции Bank of America выросли на $0,49 (2,2%), до $23,16, акции Zions выросли на $0,84 (2%), до $43,04.

Продолжили падение акции строительных и девелоперских компаний, для которых повышение ставок может, напротив, означать спад объемов строительства, продажи и аренды недвижимости. Так, строительные компании индекса S&P 500 потеряли в среднем 0,7% своей стоимости.

Главным «неудачником» торгов оказалась компания Yahoo, акции которой упали на $ 2,50 (6,1%), до $ 38,41, после раскрытия информации о рекордной утечке данных сайта компании, которая затронула более миллиарда аккаунтов пользователей, самый большой кибератаки в истории.

Цены на нефть и стоимость американской валюты продолжили расти — нефть марки Brent выросла на 12 центов до $ 54,02 за баррель, доллар укрепился по отношению ко всем основным конкурентам. Евро упал до $1,0424 с $ 1,0557, британский фунт упал до $1,2436 с $1,2596.

Как передавало ИА REGNUM, вчера Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение повысить базовую процентную ставку впервые за этот год — с 0,25−0,5% до 0,5−0,75%. Рынки отреагировали спадом на 0,2−0,6%, прервался даже рекордный рост промышленного индекса Dow Jones, который не прекращался с момента победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США 8 ноября.