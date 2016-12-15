Киев, 16 декабря, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора 15 декабря обсудили ситуацию в Донбассе, выполнение Минских договорённостей и проведение реформ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Порошенко

«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей. Джозеф Байден приветствовал гуманитарные инициативы главы государства для освобождения украинских заложников из плена российских боевиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко выразил надежду на продолжение санкционной политики США против России, «в том числе с учётом совершённых преступлений в Алеппо».

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«Стороны также обсудили ход украинских реформ и вопросы сотрудничества Украины с МВФ», — указывается в пресс-релизе.

В свою очередь пресс-служба Белого дома сообщает, что в беседе также принял участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Отмечается, что стороны «согласились в важности достижения прогресса в реформах, необходимых для выполнения обязательств Украины перед МВФ». Байден подчеркнул «чрезвычайную важность непрерывной борьбы Украины с коррупцией, и выразил решительную поддержку работе Национального антикоррупционного бюро».

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