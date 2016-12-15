Вашингтон, 16 декабря, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Один из помощников избранного президента США Дональда Трампа, экс-конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон провёл в Москве закрытую встречу с представителями крупного американского бизнеса, в ходе которой обсуждалась возможность отмены санкций, введённых против России, передаёт телеканал CNN.

Чарльз Вебб. Шахматная партия. XIX век

«Трамп может изучить ситуацию с санкциями. Они действовали достаточно долго. Был ли достигнут желаемый результат? Он не обязан следовать внешнеполитическому курсу, взятому Бараком Обамой», — приводит телеканал слова Кингстона.

Помощник Трампа уточнил, что в ходе поездки в Россию встречался только с бизнесменами и не имел контактов ни с официальными представителями России, ни с американскими дипломатами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в декабре Москву для встречи с «влиятельными бизнесменами и лидерами общественного мнения» посещал другой советник из команды Дональда Трампа, Картер Пейдж. Общаясь с журналистами, он высказал мнение, что санкции США и Евросоюза больше навредили не российской экономике, а западному бизнесу.

Пейжд также заявил, что уровень дезинформации, на основе которой властями США принимались решения по событиям в Крыму и на Украине, был «катастрофическим». Он выразил уверенность в том, что существуют возможности для исправления ошибочных выводов и неправильного курса, результатом которых стала нынешняя ситуация на Украине и вокруг признания воссоединения Крыма с Россией.

В Москве на данные заявления отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль занимается оценкой официальных высказываний действующей американской администрации, поэтому до 20 января 2017 года российское руководство будет комментировать только слова Барака Обамы и его администрации.