Минск, 16 декабря, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Белоруссия хочет наращивать сотрудничество с Ираном и рассматривает 2017 год как определяющий в двусторонних отношениях. Об этом 15 декабря заявил Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в Минске Мохаммадом Резой Сабури по случаю завершения его дипломатической миссии в республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Мохаммадом Резой Сабури

«Откровенно скажу, вы прекрасно знаете, и в нашей стране хорошо знают, какое значение мы придаём сотрудничеству с Ираном. Ещё более откровенно скажу: предстоящий 2017 год станет определяющим в наших отношениях», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Глава республики высказал мнение, что реальный уровень взаимодействия двух стран не отвечает его потенциалу. «Вроде бы, везде декларируем, что мы стратегические партнёры, у нас нет никаких противоречий, готовы сотрудничать по любым направлениям и запрещённых тем нет, но уровень нашего сотрудничества не просто желает быть лучшим. А если соотносить этот реальный уровень сотрудничества с нашими возможностями, он никакой. Впереди предстоит огромная работа», — подчеркнул он.

В то же время Лукашенко заметил, что стороны сделали немало, упомянув, в частности, о разработке дорожной карты двустороннего сотрудничества на 2016−2017 годы. «Надо выполнять этот план, — заявил он. — Почему я так настороженно и с таким беспокойством отношусь к нашему сотрудничеству? Потому что, если Беларусь и Иран реализуют хотя бы половину возможностей двух стран, это будет самый эффективный проект сотрудничества».

«Вы нуждаетесь во всём, что у нас есть, что мы производим. Мы очень нуждаемся в товарах, что есть у вас. Давайте вместе работать, создавать совместные предприятия здесь, в Иране, давайте, наконец, покажем, что мы можем сотрудничать», — призвал Лукашенко.

Глава республики также выразил надежду на визит в Белоруссию президента Ирана Хасана Рухани. «Мы готовы его принять в Беларуси в любое время. Думаю, эта встреча будет знаковой и станет новым этапом в нашем сотрудничестве», — отметил он.

Перед встречей двух президентов, по словам Лукашенко, необходимо проревизировать принятые ранее решения. «Оставить только то, что мы можем реализовать, и дополнить дорожную карту нашего сотрудничества существенными направлениями. Другого пути нет. Поэтому я прошу передать мою озабоченность Министерству иностранных дел Ирана и президенту Ирана», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Белоруссия нарастила экспорт сырой нефти в Евросоюз и увеличила закупки нефти в России. В начале октября, выступая в Нацсобрании Белоруссии, Александр Лукашенко заявил о возможности покупки иранской нефти, увязав диверсификацию с «газовым спором». Кроме того, отметил он, иранский капитал может войти в активы белорусского нефтехимического комплекса. Официальный Тегеран не стал комментировать заявления Лукашенко, а в конце октября белорусские НПЗ получили партию азербайджанской нефти.

Товарооборот между Белоруссией и Ираном остаётся на невысоком уровне, и эксперты скептически оценивают перспективы его увеличения, равно как и прогресс в совместных проектах в промышленной, сельскохозяйственной, научной или иных сферах. Иранские бизнесмены предпочитают инвестировать главным образом в минскую недвижимость, играя заметную роль на этом рынке.