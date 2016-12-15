Керри заявил, что Асад не делает ничего, чтобы прекратить резню
Дамаск, 15 декабря, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что сирийское правительство не делает ничего для того, «чтобы прекратить резню» в Алеппо, сообщает 15 декабря Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Керри
Выступая на пресс-конференции, Керри заявил, что США стремятся к немедленному прекращению боевых действий в Алеппо, и призвал международное сообщество оказать давление на Сирию, чтобы продвинуть вперед процесс мирного урегулирования.
Напомним, 13 декабря сирийские войска полностью взяли под контроль Алеппо, очистив его от террористов, теперь в городе проводятся широкие гуманитарные операции по спасению гражданского населения, пострадавшего от рук боевиков, бои полностью прекращены.