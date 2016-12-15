Дамаск, 15 декабря, 2016, 23:14 — ИА Регнум. Около 3000 мирных жителей, среди которых более 40 раненых, включая детей, были эвакуированы из восточного Алеппо благодаря Международному Красному Кресту, сообщает 15 декабря Reuters.

Srf.ch Эмблемы организаций «Красный крест» и «Красный Полумесяц»

«Намного больше» автобусов и машин скорой помощи потребуется в ближайшие дни», — заявил Роберт Мардини, директор отделения Красного Креста на Ближнем Востоке.

«Для нас это первый удачный опыт», — заявил Мардини, после того как завершилась эвакуация мирных жителей из Алеппо.

Очередной конвой отправится в Алеппо после наступления темноты.

Напомним, 13 декабря сирийская армия полностью очистила Алеппо от террористов, после этого вопрос о помощи мирным жителям встал на первое место. Международный Красный Крест отмечает, что в первую очередь из города должны быть эвакуированы тяжело раненные люди.