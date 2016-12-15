Брюссель, 15 декабря, 2016, 23:10 — ИА Регнум. В числе гарантий, предоставленных Нидерландам для ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной, указано, что соглашение об ассоциации не даст Украине статуса кандидата для вступления в ЕС, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по украинскому вопросу.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Не приняли

Интересно отметить, что провозглашение в этом документе целей в виде установления близких и долгосрочных отношений, сопровождается отказом в предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, невзирая на общие ценности. Кроме того, продолжение сотрудничества Евросоюза с Украиной в вопросах предотвращения вооруженных конфликтов и нераспространения оружия массового поражения не подразумевает обязательств ЕС по предоставлению гарантий безопасности или военной помощи.

Соглашение об ассоциации не требует оказания финансовой помощи Украине членами ЕС, хотя и не отменяет права отдельных государств самостоятельно определять характер финансовой поддержки.

Что касается права для граждан Украины на жительство и трудоустройство в Евросоюзе, то соглашение об ассоциации не предоставляет им такого права, говорится в тексте соглашения. Справедливости ради надо отметить, что гражданам Евросоюза соглашение об ассоциации с Украиной также не дает права на жительство или трудоустройство на территории Украины.

Отдельной строкой саммит Евросоюза обозначил условием дальнейшего сотрудничества с Украиной борьбу Киева с коррупцией.

В качестве утешения, саммит предложил законодателям ЕС завершить процедуру отмены визовых режимов для Украины и Грузии, так как механизм приостановки безвизового режима уже разработан и принят.