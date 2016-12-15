Саранск, 15 декабря, 2016, 23:04 — ИА Регнум. В Мордовии имеются передовые наработки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и происшествий. Об этом заявил глава Мордовии Владимир Волков в ходе учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ ПФО за 2016 год и постановки задач на 2017 год, прошедшем под председательством начальника Приволжского регионального центра МЧС России Игоря Паньшина, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Academygps.ru Сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России на учениях

Правительство Мордовии вкладывает значительные средства в оснащение учреждений МЧС современной техникой, оборудованием и снаряжением. За последние 2 года на средства республиканского бюджета закуплены передвижная теплодымокамера, 2 автомобиля подвижного пункта управления на базе КАМАЗа, оперативно-служебные автомобили повышенной проходимости.

В ближайшие годы в регионе запланировано строительство крупных объектов, которые дополнят уже существующую развитую инфраструктуру Главного управления МЧС Мордовии. В следующем году в Саранске будет построен пожарно-спасательный центр на 10 машиновыездов площадью почти 3,5 тыс. квадратных метров. Там разместятся филиал Приволжского поисково-спасательного отряда и пожарно-спасательная часть.

Также в следующем году будет реконструировано здание для Специализированной пожарно-спасательной части, где в том числе разместятся помещения для тренировок сотрудников МЧС. На прилегающей территории будут созданы скалодром и полоса препятствий. Кроме того, в скором времени планируется строительство нового Центра управления в кризисных ситуациях.

Все эти объекты будут строиться в рамках подготовки республики к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ожидается, что к этому времени уровень защищенности населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций выйдет на качественно новый уровень. И ключевую роль в этом сыграют сотрудники МЧС.

В свою очередь Паньшин отметил, служба МЧС Мордовии всегда находится на передовых позициях в Приволжском федеральном округе. «По годовым итогам деятельности можно сказать, что в республике отмечается положительная динамика по всем направлениям. Полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Планируется, что в 2017 году в регион поступит еще одна партия аварийно-спасательной техники», — заверил начальник Приволжского центра МЧС.

В ходе мероприятия начальнику ГУ МЧС России по Республике Мордовия Андрею Наумову была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.