Москва, 15 декабря, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Сборная Российской Федерации по хоккею проиграла первый матч домашнего этапа Евротура сборной Швеции со счетом 1:3. Это первое поражение российской хоккейной сборной в этом турнире.

Fhr.ru Швеция — Россия — 3:1

Российские хоккеисты первыми открыли счет. Из подопечных Олега Знарка отличился Владислав Гавриков. Но развить успех хозяевам льда не удалось.

Во втором периоде в ворота Ильи Соколова шведы загнали первую шайбу. Отличился Оскар Линдблом.

Перед самым завершением матча шведы загнали ещё две шайбы в российские ворота и установили финальный счет 3:1.