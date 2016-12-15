Архангельск, 15 декабря, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что определены даты проведения Международного форума «Арктика — территория диалога», он состоится в Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова 29−30 марта 2017 года.

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«Планируем, что 30 марта в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин и состоится большое пленарное заседание с участием почетных гостей», — сказал вице-премьер по итогам заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Дмитрий Рогозин рассказал, что на полях форума состоится очередное заседание госкомиссии, в котором также примет участие президент.

«Сегодня мы договорились о том, что в 2017 году будет восстановлена, нормализована работа всех рабочих групп, которые себя не очень часто собирали в 2016 году. Работа теперь будет проходить не в Москве, а исключительно в субъектах России, в городах и населенных пунктах, которые находятся в Арктической зоне», — приводит ТАСС слова господина Рогозина.

В августе правительство обнародовало законопроект «О развитии Арктической зоны РФ». В нем описывается необходимость создания в Арктике опорных зон ее развития, а также социальные и природоохранные обязательства государства. Среди прочего предлагается ввести передвижные аптечные пункты и готовить детей коренного населения «к жизни в современном обществе», сообщает сайт Госкомиссии по Арктике.