Пхеньян, 15 декабря, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Дипломаты из Канады совершили редкий визит в Северную Корею и смогли увидеть канадского священника, который отбывает пожизненное наказание за попытку государственного переворота, сообщает 15 декабря Reuters.

Иоганн Баптист Лампи Старший. Портрет пастора. 1834

Хен Су Лим, священник одной из крупнейших церквей Канады, был приговорен к пожизненному заключению в декабре 2015 года, по утверждением северокорейской стороны, за попытку свержения режима. Насколько известно, Хен Су Лим является единственным гражданином Запада, который в настоящий момент задержан в Северной Корее.

Шанталь Ганьон, пресс-секретарь министра иностранных дел Канады, подтвердила факт посещения Северной Кореи канадской дипломатической миссией.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены его здоровьем, благополучием и дальнейшим содержанием под стражей, принимаем все усилия для его освобождения», — заявила пресс-секретарь.

Канада установила дипломатические отношения с Северной Кореей в 2001 году, но заморозила их в 2010-м. Оттава в настоящий момент сотрудничает с КНДР лишь по вопросам региональной безопасности и прав человека.

Хен Су Лим начиная с 1997 года посетил Северную Корею свыше 100 раз, по версии канадской стороны, он помогал детям и старикам.