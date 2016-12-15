Канадские дипломаты посетили пастора, отбывающего заключение в КНДР
Пхеньян, 15 декабря, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Дипломаты из Канады совершили редкий визит в Северную Корею и смогли увидеть канадского священника, который отбывает пожизненное наказание за попытку государственного переворота, сообщает 15 декабря Reuters.
Хен Су Лим, священник одной из крупнейших церквей Канады, был приговорен к пожизненному заключению в декабре 2015 года, по утверждением северокорейской стороны, за попытку свержения режима. Насколько известно, Хен Су Лим является единственным гражданином Запада, который в настоящий момент задержан в Северной Корее.
Шанталь Ганьон, пресс-секретарь министра иностранных дел Канады, подтвердила факт посещения Северной Кореи канадской дипломатической миссией.
«Мы по-прежнему очень обеспокоены его здоровьем, благополучием и дальнейшим содержанием под стражей, принимаем все усилия для его освобождения», — заявила пресс-секретарь.
Канада установила дипломатические отношения с Северной Кореей в 2001 году, но заморозила их в 2010-м. Оттава в настоящий момент сотрудничает с КНДР лишь по вопросам региональной безопасности и прав человека.
Хен Су Лим начиная с 1997 года посетил Северную Корею свыше 100 раз, по версии канадской стороны, он помогал детям и старикам.