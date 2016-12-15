Мурманск, 15 декабря, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смерти на территории судоремонтного завода «Нерпа» в городе Снежногорске Мурманской области работника, 1980 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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По имеющимся у следствия предварительным данным, 15 декабря 2016 года потерпевший, при выполнении работ по вскрытию горловин верхней и средней палубы понтона, уронил в трюм рабочий фонарь. Мужчина, пытаясь достать его, сам упал в трюм и впоследствии скончался.

Другой рабочий, 1976 года рождения, пытаясь оказать помощь коллеге, получил телесные повреждения, в результате чего был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, проводятся проверочные мероприятия, изъяты и изучаются документы с целью установления наличия либо отсутствия нарушения правил охраны труда на предприятии, по результатам будет принято процессуальное решение.