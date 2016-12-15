Великий Новгород, 15 декабря, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Весной 2017 года в Новгородской области будут реализованы два крупных поисковых проекта — к 75-летию Любанской наступательной операции Волховского фронта и Демянской операции Северо-Западного фронта. Об этом заявил председатель совета командиров Новгородской поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И.Орлова Игорь Неофитов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе экспедиции.

Поисковое Движение России Семинар поисковиков СЗФО в Великом Новгороде, 15 декабря 2016 года

«Мы ждём большое количество наших коллег — поисковиков из других регионов, поэтому уже сегодня работаем над планированием этих поисковых мероприятий, организацией взаимодействия со всеми участниками», — пояснил Неофитов.

В Великом Новгорода проходит трёхдневный семинар, на котором более 100 поисковиков Северо-Запада России обсуждают актуальные вопросы деятельности поисковых объединений и увековечения памяти павших защитников Отечества.

По словам представителя исполнительной дирекции «Поискового движения России» Данилы Лактюхина, в 2016 году региональные отделения движения были созданы ещё в трёх субъектах РФ, а всего «Поисковое движение России» представлено уже в 79 регионах.

Всего в «Поисковом движение России» состоят более 1350 отрядов — это более 40 тысяч активных поисковиков. В этом году ими проведено более 800 поисковых экспедиций, подняты останки 19 670 погибших защитников Отечества, имена 915 из них установлены.