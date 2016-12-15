Москва, 15 декабря, 2016, 22:22 — ИА Регнум. На валютном рынке по итогам торгов 15 декабря рубль вырос благодаря фактору налогового периода. Только это его и поддерживало, так как ОФЗ начали снижаться, повышая свои доходности, а цены на сырую нефть возобновили падение, говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

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«Пара доллар /рубль к завершению торговой сессии потеряла 0,49% и откатилась к отметке 61,79 рубля за доллар. Пара евро/рубль упала на 1,28%, до 64,42 рубля за евро на волне падения евро против доллара на рынке Форекс», — отмечает эксперт.

Цены на сырую нефть 15 декабря попытались восстановиться, но затем к концу торгов в России упали на фоне позитивных данных из США, которые оказали поддержку американскому доллару, констатирует он. «Североморская марка нефти Brent к концу торгов в России снизилась на 0,37%, до 53,70 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,04%, до 50,51 доллара за баррель», — рассказал аналитик. Возможно, что обязательные продажи валютной выручки еще какое-то время будут поддерживать рубль, прогнозирует Козловский. «Как только они ослабеют, российская валюта, вероятнее всего, окажется под давлением и в перспективе вернется к верхней границе диапазона 60,5—66,0 рублей за доллар», — предполагает он.