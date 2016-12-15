Минск, 15 декабря, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Белоруссия не ставит своей целью вступление в Европейский союз, а участие Минска в европейских интеграционных процессах неверно истолковывается, заявила 15 декабря замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

«Наше участие в европейских интеграционных процессах не всегда правильно истолковывается, особенно в определённых экспертных кругах. В отличие от ряда других стран Беларусь не ставила и не ставит своей целью вступление в Европейский союз», — сказала Купчина в интервью госинформагентству БелТА, отвечая на вопрос о том, не отразится ли «расширение связей» Белоруссии на взаимоотношениях с её основным партнёром — Россией.

По словам замглавы МИД, для официального Минска «европейские интеграционные процессы — это далеко не только ЕС». «Это и ЦЕИ, и ОБСЕ, и Совет Европы, и «Восточное партнёрство» — все площадки, направленные на развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества в Европейском регионе», — отметила она.

Купчина также заверила, что «единственное неизменное условие» с белорусской стороны заключается в том, что «такое сотрудничество должно быть взаимоуважительным и не должно сопровождаться навязыванием странам искусственного выбора между Востоком и Западом».

«Развивая европейский вектор внешней политики, Беларусь строго и ответственно соблюдает все свои международные обязательства по отношению к нашему главному союзнику — России, с которой создали и развиваем Союзное государство. Кроме того, Беларусь — одна из стран-основательниц ЕАЭС, приложившая значительные усилия к развитию этого интеграционного объединения», — добавила она.

«Как нация, которая пережила две мировые войны, мы осознаем всю ценность мира, стабильности и благосостояния в Европе. Именно поэтому стремимся, образно выражаясь, к построению мостов между различными европейскими объединениями и организациями вопреки историческим, экономическим и культурным различиям между странами региона», — отметила замглавы МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко последовательно отрицает «разворот на Запад» официального Минска, утверждая, что Россия для Белоруссии остаётся союзником и стратегическим партнёром. Однако особенности внешней и внутренней политики Белоруссии позволяют сомневаться в таких утверждениях.

За последние годы от главы республики прозвучало немало противоречивых и резких заявлений на тему белорусско-российских отношений. Лукашенко не выполнил своего обещания признать независимость Абхазии и Южной Осетии, а после госпереворота на Украине одним из первых признал новые киевские власти, оказал им поддержку и отверг идею федерализации Украины. Воспользовавшись санкциями против России и встречным российским эмбарго, Лукашенко создал «белорусский продовольственный офшор», через который контрабанда сотнями тонн поставляется на российский рынок. Политическое руководство республики начало политику «белорусизации», характеризующуюся ревизионизмом и русофобией, фактическим сотрудничеством властей с шовинистической и неонацистской частью белорусской оппозиции.

Несмотря на все эти усилия официального Минска, Евросоюз пока не спешит снимать санкции в отношении Белоруссии, тем не менее в феврале 2016 года в качестве поощрения значительно сократил санкционные списки. Из них были исключены Александр Лукашенко и десятки белорусских чиновников разного уровня, «силовиков» и пропагандистов, а также несколько госпредприятий республики. Бывшим фигурантам списка было разрешено въезжать на территорию Европейского союза.

В июле этого года МИД Белоруссии заявил о желании начать работу над новым базовым соглашением с Евросоюзом о партнёрстве и сотрудничестве, которое также призвано способствовать сближению Минска с Западом.