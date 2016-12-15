Тамбов, 15 декабря, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В Тамбовской области утвержден план проверок соблюдения природоохранного законодательства на 2017 год. В следующем году экологический надзор планирует проверить более 80 предприятий, сообщил ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Ян Брейгель Младший. Флора в пейзаже

Объектами проверок экологов станут 82 предприятия различных форм собственности, расположенных в городах и районах области. Как отмечают в управлении по охране окружающей среды и природопользованию области, в ходе проверок специалисты планируют проконтролировать соблюдение хозяйствующими субъектами требований природоохранного законодательства, правил недро‑ и водопользования. Проверке подлежат юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не менее трех лет назад. Кроме того, обязательным условием для проверки является истечение трех лет со дня проведения последней проверки.

Напомним, что региональному экологическому надзору в Тамбовской области подлежит 29 тысяч организаций. В 2015 году сотрудниками управления по охране окружающей среды и природопользованию области проведено 345 плановых и внеплановых проверок соблюдения природоохранного законодательства. Выявлено 280 правонарушений.

В первом полугодии 2016 года специалисты провели 145 проверок соблюдения природоохранного законодательства, в том числе 45 плановых и 100 внеплановых, а также 12 рейдовых мероприятий. В ходе проводимой работы рассмотрено 183 обращения от граждан и организаций. Выявлено 170 правонарушений. В основном на тамбовских предприятиях нарушения связаны с несоблюдением экологических требований при обращении с отходами производства и потребления, а также с невнесением платы за негативное воздействие на окружающую среду, отсутствием разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, использованием водных объектов без разрешительных документов.

В рамках этой деятельности на тамбовских предприятиях проводилась работа, направленная на профилактику нарушений природоохранного законодательства, оказывалась консультативная помощь.