Москва, 15 декабря, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Президент России предложил обязать поступающих в вузы ФСБ отчитываться о доходах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, соответствующий законопроект глава государства внес в Госдуму.

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Предлагается распространить обязанность по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на граждан, поступающих в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Вместе с тем, согласно законопроекту, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не предоставляют граждане, призываемые на военную службу, а также граждане, поступающие в образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (МВД) для обучения по очной форме в должности курсанта.