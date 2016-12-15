Москва, 15 декабря, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование политики в сфере борьбы с коррупцией, президент России внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Предлагается возложить обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы, на губернатора.

В случае обнаружения нарушений губернатор должен обратиться с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Кроме того, сведения подлежат опубликованию. «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами», — отмечается в законопроекте.

Кроме того, предусматривается изменение подхода к запрету на участие госслужащих и чиновников в управлении НКО. Так, в частности, им разрешается быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости. Также государственным и муниципальным служащим разрешается участие на безвозмездной основе в управлении названными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного органа либо муниципальным правовым актом.

Участие в управлении политическими партиями указанным лицам, государственным и муниципальным служащим разрешается без каких-либо ограничений.

При этом сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим предоставляется право участвовать на безвозмездной основе в управлении общественно-государственными объединениями, деятельность которых направлена на развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.