Ленинградская область, 15 декабря, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко посетит Республику Корея с 19 по 22 декабря. Об этом сегодня, 15 декабря, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

В ходе визита в Корею состоится встреча с губернатором региона-партнера Ленобласти — провинции Чхунчхон-Намдо — Ан Хи-Джаном, а также официальные и деловые встречи, посещение объектов социально-экономической инфраструктуры и выступление с лекцией перед студентами Университета иностранных языков Хангук в Сеуле.

По мнению профессора кафедры истории стран Дальнего Востока СПбГУ, доктора исторических наук Сергея Курбанова, в связи с текущей политической обстановкой, из-за импичмента нынешнего президента Республики Корея, встреча губернатора Ленинградской области с Ан Хи-Джаном может расцениваться и как предварительные консультации с вероятным кандидатом на президентский пост.

«Ан Хи-Джан является одним из возможных кандидатов на пост президента Южной Кореи в той политической ситуации с импичментом, которая сегодня сложилась в республике. Он представляет оппозицию, является человеком, который в прошлом пострадал за свои убеждения. Учитывая это, грядущая смена президента — это, возможно, смена правящей политической партии», — отметил Курбанов.

Напомним, что сотрудничество между Ленинградской областью и провинцией Чхунчхон-Намдо Южной Кореи осуществляется в рамках заключенного 12 декабря 2000 года Меморандума о взаимопонимании между правительством Ленобласти и правительством провинции Чхунчхон-Намдо.

Провинция расположена в центральной части Корейского полуострова, является частью региона Хосо. Ее площадь 8,6 тысячи кв км, численность населения — 2,1 млн человек. Провинция является центром высокотехнологичной промышленности.