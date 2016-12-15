Киев, 15 декабря, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко попала в автомобильную аварию. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщают украинские СМИ со ссылкой на сестру Надежды — Веру.

След от шины

Она сообщила, что Савченко на автомобиле направилась в рабочую поездку к избирателям Одесской области. Из-за нечищеных дорог и гололеда автомобиль с Савченко слетел в кювет.

«В Одесской области нечищеные и очень скользкие дороги… Результат: авто друзей слетело с дороги. Но народ у нас в Украине очень дружный! И неравнодушен к чужой беде! За 30 мин мы снова на дороге», — написала Вера Савченко.

Помощница депутата Савченко Татьяна Проторченко сообщила, что народная избранница и бывшая диверсантка не пострадала.