Брюссель, 15 декабря, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза предварительно договорились продлить экономические санкции против России, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ЕС.

Франсиско де Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1819 — 1823

Экономические санкции стран ЕС в отношении России будут продлены еще на полгода, об этом предварительно договорились лидеры Евросоюза.

По информации агентства Reuters, канцлер Германии и президент Франции рекомендовали лидерам других стран продлить санкции против России. Эти сообщения о рекомендациях Ангелы Меркель и Франсуа Олланда можно считать началом голосования за продление санкций, отмечает агентство.

Напомним, вопрос продления антироссийских санкций включен в программу саммита лидеров ЕС, начавшегося 15 декабря.