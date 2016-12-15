Еманжелинск, Челябинская область, 15 декабря, 2016, 21:27 — ИА Регнум. В Еткульском районе (Челябинская область) возникла угроза разлива нефти. 14 декабря вблизи магистральных нефтепроводов растрескался грунт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Транснефть — Урал».

Трещина

«Транснефть — Урал», которая осуществляет транспортировку нефти по территории восьми субъектов РФ, уточнила, что опасности из-за растрескивания грунта подвергаются два нефтепровод: Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск (нефтепровод УБКУА) и Нижневартовск — Курган — Куйбышев (нефтепровод НКК). Из-за трещины нефтепроводы могут деформироваться и дать течь.

«Образование сплошной трещины протяженностью свыше 100 метров стало результатом деятельности АО «Южуралзолото — Группа компаний» (ЮГК)», — сообщили в пресс-службе.

В компании напомнили, что «ЮГК» разрабатывает Березняковское золоторудное месторождение (карьер «Березняковский»), активно используя взрывные работы. Подчеркивается, что при работах золотодобывающее предприятие якобы нарушает установленную в данном месте зону минимально допустимых расстояний от УБКУА. «АО «Транснефть — Урал» неоднократно выступало с требованием остановить разработку карьера «Березняковский» и укрепить его стенку для того, чтобы предотвратить обрушение грунта», — сообщили в компании.

Несмотря на то, что комиссия областного правительства по чрезвычайным ситуациям рекомендовала укрепить северный борт карьера, работы золотодобывающее предприятие продолжает. В итоге стенка карьера разломилась, и образовалась стометровая трещина — ее отделяет от нефтепровода УБКУА всего 22,5 метра.

В уральском отделении «Транснефти» предупредили о большой опасности сложившегося положения. Дело может кончиться не только материальным ущербом, но и гибелью людей.

На самом «Южуралзолото» корреспонденту ИА REGNUM пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что в Челябинской области экологическая тема становится всё более актуальной. Обсуждается она на различных уровнях. В частности, она стала одной из тем, поднятых во время визита в Челябинскую область президента России Владимира Путина. 7 декабря губернатор Челябинской области Борис Дубровский, комментируя итоги визита высочайшего лица, отметил, что президент одобрил региональную инициативу, согласно которой «управление экологическими рисками должно находиться в компетенции региональных властей».

Что касается разработки карьеров и их влияния на экологическую ситуацию, в Челябинской области на протяжении нескольких лет не сходила со страниц газет ситуация с Горно-обогатительным комбинатом «Томинский» (Томинский ГОК). В немалой степени такой «популярностью» предприятие обязано политической окраске обсуждений.