Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Франция требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН по вопросу событий в Сирии, сообщает агентство France-Presse.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1562

По информации агентства, на заседании планируется обсудить ситуацию в сирийском Алеппо, вопросы эвакуации мирных жителей города и оказание им гуманитарной помощи.

Заседание планируется провести вечером 15 декабря (по нью-йоркскому времени) за закрытыми дверями, и принятые в ходе него решения будут носить консультативный характер.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Сирии при участии Воздушно-космических сил России очистила все районы Алеппо от удерживавших их боевиков, полностью освободив 105 кварталов города.