Кито, 15 декабря, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Министр финансов Эквадора Фаусто Эрреру уходит в отставку по состоянию здоровья после трех лет пребывания в этой должности, сообщает 15 декабря Reuters.

Maurizio Costanzo Эквадорские крестьяне

«Экономическая команда, возглавляемая Фаусто Эрреру, выполнила необыкновенную работу», — заявил Рафаэль Корреа, президент Эквадора во время встречи с уже бывшим министром финансов в своей резиденции.

«Он покидает свой пост по причинам здоровья, но его команда остается», — добавил президент. О подробностях болезни министра финансов, а также о его преемнике не сообщается.