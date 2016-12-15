Воронеж, 15 декабря, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Внезапная проверка подразделений антитеррора началась в Воронежском, а также Петрозаводском гарнизонах Западного военного округа 15 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ. Всего в проверке участвуют более сотни военнослужащих, привлечено около 30 единиц боевой техники.

Минобороны России Подразделения антитеррора ЗВО

В ходе проверки военнослужащие отрабатывают действия при отражении террористических атак на объекты военного назначения. Особое внимание уделяется отработке предотвращения прорыва автомобилей, начиненных взрывчатыми веществами, через КПП воинских частей.

Проверка также ожидает военнослужащих инженерно-саперных подразделений, которые продемонстрируют навыки обезвреживания самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы.

Антитеррористические подразделения действуют на основе штатных воинских формирований, в составе групп управления, разведки, блокирования, захвата, разминирования, резерва, отделений радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения, а также сил и средств огневой поддержки.