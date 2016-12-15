Саранск, 15 декабря, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Мордовия вошла в группу регионов страны с самыми низкими ценами на продукты питания к новогоднему столу. Минимальная стоимость продовольственного набора к празднику в республике составит 4,4 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Marc Veraart Витрина

Для Татарии, Кабардино — Балкарской республики, Оренбургской области, которые также вошли в число лидеров, новогодний стол обойдется в среднем на 300 рублей дороже. Самая низкая стоимость продуктов в Калмыкии — 4,1 тыс. рублей.

В условный набор продуктов вошли колбасы и мясная нарезка, рыбные консервы и деликатесы, икра, курица, говядина, апельсины, напитки, игристое вино отечественного производства, российский коньяк, конфеты и другие товары.

Больше всего денег на покупку продовольственного набора потратят жители Чукотского автономного округа — 8,3 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге корзина для новогоднего стола будет стоить соответственно 6,8 тыс. и 5,9 тыс. рублей. В среднем новогоднее застолье обойдется в 5,5 тыс. рублей на семью из четырех человек. Это на 3,6% дороже, чем год назад.