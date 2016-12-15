Калининград, 15 декабря, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Самый быстрый и эффективный способ освободить российского полковника Юрия Мель из литовских застенок — обменять его на литовского шпиона. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, выступая сегодня, 15 декабря, в Калининграде на заседании дискуссионного клуба «Калининградский блог-пост», передаёт корреспондент ИА REGNUM с места встречи — Балтийского федерального университета.

Стоп-кадр видеотрансляции из зала суда Вильнюса Юрий Мель с адвокатом

«Арест нашего офицера — это международный произвол, это абсолютно политически мотивированная спецоперация», — сказал Коротченко.

«Мы знаем, что Америка за одного солдата готова послать авианосец, — продолжил эксперт. — Мы не станем производить высадку десанта в Вильнюсе, но, на мой взгляд, есть быстрый и эффективный способ — обменять нашего полковника на литовского шпиона».

Коротченко напомнил, что в 2015 году ФСБ России задержала в Москве с поличным офицера военной разведки Литвы Арстидаса Тамошайтиса, который служит во Втором департаменте оперативных служб (военная разведка) Министерства охраны края Литовской республики. «Вот на этого шпиона и обменять», — сказал эксперт.

Также Коротченко упрекнул государственные телеканалы в том, что «забыли о Меле». «Российская пропаганда не должна молчать, — сказал эксперт. — Эту тему федеральные СМИ должны постоянно держать в поле внимания, давая знать Литве, что такие вещи безнаказанно не пройдут».

ИА REGNUM напоминает, полковник запаса Юрий Мель из Калининграда был задержан литовскими спецслужбами на границе в марте 2014 года. Военного пенсионера обвиняют в том, что в 1991 году он, будучи 22-летним лейтенантом, выполнил приказ вышестоящего руководства по пресечению массовых беспорядков в Вильнюсе.